DISMEMBER mit Comeback!

Es ist kaum zu glauben und dürfte vielen Fans schwedischen Death Metals Freudentränen in die Augen treiben: DISMEMBER kommt zurück! Am 11. und 12. Oktober findet in Stockholm das Scandivia Deathfest statt. Dort wird DISMEMBER als Headliner im "Like An Everflowing Stream"-Line-Up das Comeback feiern. Es bleibt zu hoffen, dass die Show in Stockholm nicht die einzige Show bleiben wird.

DISMEMBER hatte sich 2011 nach dem Auftritt auf dem damaligen Death Feast Open Air aufgelöst.

Neben DISMEMBER werden u.a. BENEDICTION, ENTRAILS, CENTINEX, GENERAL SURGERY, ROTTEN SOUND, NUCLEAR ASSAULT und UNANIMATED auf dem Scandinavia Deathfest auftreten.