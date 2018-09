ABADDON: Das dreifache Venomottchen?

Sich "grün" zu sein ist im Lager der gegenwärtigen und ehemaligen Mitglieder der Black-Metal-Urväter VENOM offenbar ein eher seltener Zustand. Nachdem seit einiger Zeit ja Cronos mit zwei weiteren Musikern unter dem ursprünglichen Banner segelt, gesellte sich hierzu seit 2015 mit VENOM INC. auch die Inkarnation um Mantas, Abaddon und den Demolition Man. Auch da hat es jedoch, folgt man den Äußerungen der Beteiligten in Presse und Social Media, vor einigen Monaten zünftig im Karton gerappelt, mit dem Ergebnis, dass Schlagwerker Abaddon eigene Wege ging. Dass diese nun in einer Art dritter Inkarnation des einstigen Trio Infernale münden, kommt nicht gänzlich überraschend, setzt dem Ganzen jedoch gleichwohl das Krönchen auf.

Jedenfalls ist die ABADDON-Soloband erst einmal für das "Mearfest"-Festival am 13.10.2018 in South Shields, England, bestätigt, zusammen mit TYSONDOG und etlichen weiteren Bands. Man darf gespannt sein, was daraus werden wird.





The Queen Vic

78 Victoria Rd,

South Shields NE33 4NQ



13th October 2018

From 1pm to 12AM



TYSONDOG

ABADDON (very special guest Antony Bray from Venom Inc with his new debut band)

MANDORA

MILLENNIUM

TROYEN

SATAN'S EMPIRE

STUCKFISH

JACK MYLCHREEST

SNATCHBACK

CULLODEN

