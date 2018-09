DRAGONY sind die

So heißt nämlich das über Limb Music am 12. Oktober 2018 erscheinende dritte Album der österreichischen Epic Metaller, das folgende Lieder enthalten wird:

01. Flame Of Tar Valor

02. If It Bleeds We Can Kill It

03. Grey Wardens

04. Defenders

05. Fallen Star

06. Angels On Neon Wings

07. Days Of High Adventure

08. Evermore

09. The Iron Price

10. Eternia Eternal (The Masters Of The Multiverse)

11. The Touch (CD only Bonus Track)

Mit dabei sind als Gäste Tommy Johansson von SABATON und REINXEED, Ross Thompson von VAN CANTO, Nora Bendzko von NIGHTMARCHER und Avem und Lukas Knoebl von ILLUMINATA. Das Artwork stammt aus der Feder des serbischen Künstlers Dušan Markovic.