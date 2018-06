ABBATH: Bassist King geht von Bord

Bassist King ov Hell (Tom Cato Visnes) hat nach eigenen Angaben die Soloband von ex-IMMORTAL-Frontmann Abbath verlassen, weil er durch konzeptionelle Bezüge des kommenden ABBATH-Albums zu dem schweizerischen Psychiater C. G. Jung und dessen Nähe zum christlichen Mystizismus seine künstlerische Integrität gefährdet sehe. Daher werde er auch nicht mehr mit der Band auftreten.



Vor seinen ehemaligen Mitstreitern bekundet King, der früher bereits für GORGOROTH, I, GOD SEED, SAHG und andere tätig war, dennoch höchsten Respekt. Das kommende Album sei kaum weniger denn als brillant zu bezeichnen, weshalb er der Band, dem Label und der Crew nur das Allerbeste für die Zukunft, das Album und die Tour wünsche.



Der Chronist wundert sich, denn wer hätte gedacht, dass einmal ein Bandmitglied ausgerechnet Abbaths Band wegen Uneinigkeiten über C. G. Jung verlassen würde, doch wir harren gespannt der Dinge, die da noch kommen mögen. Abbath (Olve Eikemo) hat sich bislang nicht persönlich geäußert, werde dies jedoch in Kürze tun. Alle bestätigten ABBATH-Konzerte sollen indes planmäßig stattfinden.

