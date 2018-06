THE INTERSPHERE: Album im Arbeit, Tour bestätigt

Das neue, noch unbetitelte fünfte Album von THE INTERSPHERE bekommt gerade seinen letzten Schliff verpasst, wie die regelmäßigen Status-Updates auf der Facebook-Seite der Band verraten. Auch ein Video aus dem Studio könnt ihr euch ansehen:







Nun hat das Quartett auch eine ausgedehnte Album-Release-Tour angekündigt, die in den folgenden Städten zu bewundern sein wird:



29.11.18 Bremen - Lagerhaus

30.11.18 Osnabrück - Kleine Freiheit

01.12.18 Hamburg - Indra

04.12.18 Hannover - Musikzentrum

05.12.18 Berlin - Lido

06.12.18 Göttingen - Musa

07.12.18 Moers - Bollwerk

08.12.18 Kaiserslautern - Kammgarn

11.12.18 Stuttgart - Kellerklub

12.12.18 München - Backstage

13.12.18 Nürnberg - MUZ

14.12.18 Aschaffenburg - Colos-Saal

15.12.18 Köln - Luxor

10.01.19 Leipzig - Täubchenthal

11.01.19 Dresden - Scheune

17.01.19 Bochum - Rotunde

18.01.19 Heidelberg - Halle 02

24.01.19 Wilhelmshaven - Pumpwerk

25.01.19 Dortmund - Piano

26.01.19 Wuppertal - LCB

30.01.19 Ulm - Roxy

31.01.19 Marburg - KFZ



Als Support wurde LIKE LOVERS bestätigt. Live sind die Jungs immer ein absoluter Genuss, also lasst euch das nicht entgehen.

