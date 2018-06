ACCEPT kündigt Live-Album an

Am 23. November wird "Symphonic Terror – Live at Wacken 2017" erscheinen, das den besonderen Auftritt mit großem Orchester in Wacken am 4. August 2017 für uns einfangen wird. Da hatte die Band zuerst einen normalen Konzert-Teil gespielt, danach folgte Wolf Hoffmanns "Headbangers Symphony" mit Werken klassischer Komponisten wie Beethoven oder Vivaldi im Metal-Sound, und zum Schluss folgten ACCEPT-Klassiker mit Orchesterbegleitung. Eine wahrscheinlich einmalige Sache, die es in wenigen Monaten zum erneut Genießen im Wohnzimmer geben wird.



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: accept symphonic terror live at wacken 2017