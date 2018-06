MOONSPELL mit Live-Video

Das Lied 'Alma Mater' gibt es in einer Live-Version, aufgenommen am 4. Febrar 2017 in Lissabon: Youtube.

Die Aufnahme stammt von "Lisboa Under The Spell", das am 17. August als Live DVD, Blue Ray und 3-CD beziehungsweise Vinyl-Paket und natürlich in einer großen Box mit allem Drum und Dran bei Napalm Records erscheinen wird. Hier ist die Trackliste des Gesamtpakets:



I ROCKUMENTARY- band documentary by Victor Castro



II WOLFHEART SHOW – full album played live

Wolfshade (A Werewolf Masquerade)

Love Crimes

Of Dream And Drama

Lua D’inverno

Trebaruna

Ataegina

Vampiria

An Erotic Alchemy

Alma Mater



III IRRELIGIOUS SHOW – full album played live

Perverse Almost Religious

Opium

Awake!

For A Taste Of Eternity

Ruin & Misery

A Poisoned Gift

Raven Claws (Feat. Mariangela Demurtas)

Mephisto

Herr Spiegelmann

Fullmoon Madness

IV EXTINCT SHOW – full album played live

All Gone From The Wild (Intro)

Breathe (Until We Are No More)

Extinct (Feat. Carolina Torres)

Medusalem

Domina

The Last Of Us

Malignia

Funeral Bloom

A Dying Breed

The Future Is Dark



V MAKING OF- show day VI GALLERY- live and backstage pics

Vorbestellungen können bereits im Napalm Shop aufgegeben werden.