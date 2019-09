AIRBOURNE: 'Boneshaker' in Bewegung

Der Titelsong des kommenden Albums der australischen Pub-Rocker hat jetzt auch ein Video: Youtube.

Tja, down under nichts Neues. Hat aber auch niemand ernsthaft erwartet, oder? Die JUngs sind halt vor allem live umwerfend. Glaubste nicht? Guck mal hier vorbei:

01.11. Leipzig, Haus Auensee

03.11. München, Tonhalle (sold out)

07.11. Berlin, Columbiahalle

09.11. Wiesbaden, Schlachthof (sold out)

10.11. Köln, E-Werk (sold out)