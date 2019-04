ALASE - Debüt-Album in Sicht

Hinter dem Namen ALASE verbirgt sich eine finnische Atmospheric-Metal-Band, die am 07.06.2019 via Inverse Records ihr Debüt-Album "Vastaus" veröffentlicht. Seit dem Frühjahr 2017 haben die beiden Gitarristen der Band Mikko Häkälä und Janne Lunnas an der Scheibe gearbeitet, die mit einer Mischung unterschiedlicher Musikstile einschließlich Post Rock und Progressive Metal aufwartet.

Das Werk präsentiert zwei CDs mit je acht und sechs Tracks:

CD1:

1. Vastaus

2. Näkyvä

3. Binary Stars

4. Osa minua

5. Vaienneet

6. Vapaaksi merkitty

7. Riisuttu

8. Haukka

CD2: (Bonus CD):

1. Vielä

2. On jatkettava

3. Kidukset

4. Utopian hellimät

5. Erehdykseni

6. Sanaton syytös

Das Albumcover stammt von Sakke Paavola.

Fans von KATATONIA oder SWALLOW THE SUN dürften sich von der Musik ALASEs angesprochen fühlen.

Eine Kostprobe zur ersten Single 'Vastaus' gibt's bei YouTube: