MANOWAR - Joey DeMaio wird auch Skandinavien die Leviten lesen

Zur großen nachösterlichen Freude unserer skandinavischen Freunde, die eben erst von einer geballten Ladung von Konzerten in Norwegen heimgesucht wurden, bis hinauf ins polare Longyearbyen auf Spitzbergen, ist es MANOWAR-Bassist Joey DeMaio nun auch noch gelungen, für seine im Spätherbst anstehende Spoken-Word-Tour zwei besonders exklusive Dates in Schweden zu sichern, und zwar am 13.11.2019 in Malmö und am 14.11.2019 in Stockholm.

Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: manowar joey demaio spoken word schweden