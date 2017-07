ALESTORM: Europa-Tour im Herbst

Und weiter geht der Raubzug der britischen Piraten-Metaller von ALESTORM! Nachdem der Fünfer sein neues Album "No Grave But The Sea" bereits auf den Sommerfestivals präsentiert hat, kommen die Jungs nun auf Hallen-Tour. Supportet werden die Seeräuber von AETHER REALM und TROLDHAUGEN.

Dabei läuft der Tross folgende Häfen an:

28.9 - Bochum, DE @ Zeche

29.9 - Berlin, DE @ Festsaal Kreuzberg

30.9 - Munich, DE @ Backstage

1.10 - Budapest, HU @ Barba Negra

2.10 - Zwickau, DE @ Break Out Festival

3.10 - Frankfurt, DE @ Batschkapp

4.10 - Hamburg, DE @ Gruenspan

5.10 - Hannover, DE @ Faust

6.10 - Vienna, AT @ Simm City

7.10 - Cologne, DE @ Essigfabrik

8.10 - Bern, CH @ Gaskessel

9.10 - Toulouse, FR @ Bikini

10.10 - Rennes, FR @ L’etage

11.10 - Rouen, FR @ Le 106

13.10 - Amsterdam, NL @ Melkweg

14.10 - Nijmegen, NL @ Doornroosje

15.10 - Pratteln, CH @ Z7

16.10 - Nuremberg, DE @ Hirsch

17.10 - Stuttgart, DE @ Club Universum

18.10 - Lyon, FR @ Transbordeur

19.10 - Sion, CH @ Le Port Franc

20.10 - Selestat, FR @ Rock Your Brain Fest

21.10 - Paris, FR @ Elysee Montmarte

22.10 - Antwerpen, BE @ Trix