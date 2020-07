ALEYNMORD: Video zum Song 'Wounded Monolith' veröffentlicht

Atmosphärischen Black-Metal serviert die aus Oregon stammende Band ALEYNMORD. Inspiriert von der heimatlichen Landschaft des Columbia River Gorge entstand der Song 'Wounded Monolith' und das neue Album. Es trägt den Namen "The Blinding Light" und wird am 28.08.2020 via AOP Records erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Spores of Possession

2. Wounded Monolith

3. The Blinding Light

4. Poetry of Marrow and Rot

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: aleynmord wounded monolith the blinding light aop records columbia river george