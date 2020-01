ALMANAC: Lyric-Video zur Single 'Predator veröffentlicht

Victor Smolski's Band ALMANAC wird am 06.03.2020 ihr drittes Studioalbum "Rush Of Death" via Nuclear Blast veröffentlichen. Aus diesem Werk wurde mit 'Predator' die erste Single herausgebracht, zu der auch ein Lyric-Video verfügbar ist.



Victor kommentiert: "Hi zusammen, es ist soweit: Heute erscheint die erste Single unserer neuen Platte "Rush Of Death"! Nach zwei Warm Up Platten hat Almanac jetzt ihre volle Leistung erreicht! Wer auf handgemachte Musik in top Qualität steht, wird nicht enttäuscht! Die besten Erfahrungen im Songwriting aus meiner über 30-jährigen Konzert-und Studiogeschichte mit Mind Odyssey, Rage, Lingua Mortis Orchestra und Almanac sind auf dieser Platte zu hören. Brutales Riffing, bombastische Orchestrierung in der Suite Lingua Mortis Part 2, tolle Melodien in spannend verpackten Songs! Unterstützt uns mit euren Vorbestellungen unserer neuen CD und wir bedanken uns bei euch mit einer mega Show bei unseren Konzerten im Februar/März. Wir haben alles gegeben, euch die bestmöglichste Platte zu präsentieren. Ich freue mich tierisch auf euer Feedback! Hier ist unsere Single "Predator" - ein kleiner Vorgeschmack auf eine musikalische Reise durch die "Rush Of Death" - Hölle!"



Die Trackliste liest so:

01. Predator

02. Rush Of Death

03. Let The Show Begin

04. Soiled Existence

05. Bought And Sold

06. The Human Essence

07. Satisfied

08. Blink Of An Eye

09. Can't Hold Me Back

10. Like A Machine



Das Album kann bereits im Label-Shop vorbestellt werden.



Im Februar wird die Band drei Headliner-Konzerte geben, bevor es danach mit LORDI auf Tour geht.



Folgende Termine stehen fest:



Headliner Shows

01.02. D Hamm - HoppeGarden

15.02. D Dusseldorf - Pitcher

29.02. D Bocholt - Alte Molkerei



LORDI-"KillecTour 2020"

05.03. F Epinal – Souris Verte

06.03. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

07.03. NL Sneek – Bolwerk

10.03. D Muenchen – Backstage

12.03. D Hamburg – Markthalle

13.03. D Berlin – Kesselhaus

14.03. D Leipzig – Hellraiser

15.03. D Stuttgart – LKA

18.03. D Aschaffenburg – Colos Saal

19.03. D Nuernberg – Hirsch

20.03. D Memmingen – Kaminwerk

21.03. D Regensburg – Eventhalle Airport

22.03. CZ Prague – Roxy

25.03 D Koeln – Essigfabrik

26.03. CH Pratteln – Z7

27.03. D Heidelberg – Hallo 02

28.03. CH Schaffhausen – Kammgarn

29.03. NL Amstelveen – P 60

