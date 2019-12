AMBERIAN DAWN covert ABBA

Die finnischen Melodic Metaller hat sich 'Lay Your Love In Me' der schwedischen Popstars vorgenommen: Youtube.

Das neue Album "Looking For You" wird am 31. Januar 2020 veröffentlicht werden und kann bereits bei Napalm Records vorbestellt werden. Hier ist die Trackliste des Albums:

1. United

2. Eternal Fire Burning

3. Looking for You

4. Two Blades

5. Symphony Nr. 1 Part 3 - Awakening (Feat. Fabio Lione)

6. Go for a Ride

7. Butterfly

8. Universe

9. Lay All Your Love on Me (ABBA Cover)

10. Au Revoir

11. Cherish My Memory Re-Mastered (Bonustrack)