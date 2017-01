AMPHI FESTIVAL: Neue Bands bestätigt

Das AMPHI Festival legt mit frischen Bands nach. Gestern bestätigte die Schwarze Szene-Party am Tanzbrunnen in Köln die letzten Acts:

HOCICO

THE DANIEL MYER PROJECT

KITE

ESBEN AND THE WITCH

LEGEND

THE CREEP SHOW

MASSIVE EGO

BOX & THE TWINS

Das AMPHI Festival findet am 22. und 23. Juli statt. Karten gibt es hier.

