AMPLIFIER einmal in Deutschland, einmal in der Schweiz

Anfang Mai werden die britischen Alternative-Rocker für einige Konzerte auf den Kontinent kommen, darunter einmal nach Luzern und einmal nach Moers. Bei letzterem Gig werden sie den Abend im Rahmen des Vacuum Fests zusammen mit LONG DISTANCE CALLING, ISAAC VACUUM, LAKE CISCO, SLOMIND und AEDON im Bollwerk 107 bestreiten. Tickets für das kleine Festival gibt es für kleines Geld bei Reservix. Hier sind alle Mai-Termine:

Fri 4 May - Netherlands - Helmond The Cacaofabriek

Sat 5 May - Germany - Moers -Bollwerk 107

Fri 11 May - Switzerland - Luzern - Konzerthaus Schüür

Sat 12 May - Italy - Bresica - Circolo Colony

Sun 13 May - Italy - Rome - Traffic Live Club

Sat 23 June - Netherlands - Midsummer Prog Festival, Openluchttheater Valkenburg, Limburg