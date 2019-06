ANACRUSIS: Katalog neu aufgelegt

Lange vergriffen oder nur für viel Geld zu haben: Wer in den letzten Jahren eines der ersten vier ANACRUSIS-Alben sein Eigen nennen wollte, musste auch für gebrauchte CDs tiefer in die Tasche greifen. Jetzt hat die Band via Facebook bekannt gegeben, dass die Wiederveröffentlichung von "Suffering Hour", "Reason", "Manic Impressions" und "Screams and Whispers" in Kürze ansteht.

Metal Blade wird die Klassiker auf CD (mit exklusiven Bonus-Tracks) und als Doppel-LP auf den Markt bringen. Das Remastering sei bereits abgeschlossen, lediglich ein Veröffentlichungsdatum steht noch aus.

