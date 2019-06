THE SIGN: mit HAMMERFALL- und FIREWIND-Vergangenheit

Eine neue Band wird demnächst auf sich aufmerksam machen. Unter dem Banner THE SIGN haben sich ex-HAMMERFALL und ex-JORN-Bassist Magnus Rosén, sein Landsmann Sessiongitarrist Jörgen Alnevall und der sri-lankische Sänger Chity Somapala, der FIREWINDs "Forged By Fire" veredeln durfte und seither neben RED CIRCUIT bei unzähligen Bands am Mikrofon stand, zusammengeschlossen. Ein Termin für das Debüt-Album steht noch nicht. Zunächst soll eine Single mit dem Titel 'The Land Gone Dark' erscheinen. Stilistisch bewegt man sich wohl nicht im Melodic Metal, sondern orientiert sich eher an Classic und Hard Rock vom Stile BAD COMPANY, DEEP PURPLE, SCORPIONS und WHITESNAKE. Was schon feststeht, ist der erste Live-Auftritt. Ende August 2019 wird man das "Rock Meets Reggae"-Festival in Sri Lanka als Headliner bestreiten.

