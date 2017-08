ANATHEMA: Daniel Cavanagh Soloalbum

Der Gitarrist der britischen Band wird am 13. Oktober über Kscope/Edel sein erstes Soloalbum mit dem Titel "Monochrome" auf den Markt bringen. Das Album, dass in den Parr Street Studios mit Toningenieur Andrea Wright und von Daniel Cardoso von ANATHEMA abgemischt wurde, wird mit einem Coverdesign von Danny Branscombe erscheinen.



Der erste bereits veröffentlichte Song 'The Exorcist' lässt ein tief melancholisches, emtionales Werk erwarten, auf dem Anneke Van Giersbergen auf drei Stücken am Gesang und Anna Phoebe in drei Liedern an der Violine helfen.

Trackliste:

1. The Exorcist [06:43]

2. This Music [04:50]

3. Soho [07:39]

4. The Silent Flight Of The Raven Winged Hours [09:03]

5. Dawn [02:42]

6. Oceans Of Time [08:14]

7. Some Dreams Come True [08:34]

Das Album wird als CD und Vinyl erscheinen und natürlich auch als Download. Wer den Download bestellt, erhält den Song 'The Exorcist' sofort.

Außerdem wird Daniel mit ANATHEMA in Kürze auf Tour kommen und ALCEST im Vorprogramm mitbringen:

18.10. Z7 - PRATTELN (CH)

19.10. LONGHORN - STUTTGART

20.10. BACKSTAGE WERK - MÜNCHEN

21.10. SIMM CITY - WIEN (AT)

29.10. BATSCHKAPP - FRANKFURT

31.10. ASTRA KULTURHAUS - BERLIN

01.11. UEBEL & GEFÄHRLICH - HAMBURG

15.11. HSD GEWERKSCHAFTSHAUS - ERFURT

16.11. LIVE MUSIC HALL - KÖLN

Jetzt hören wir uns aber mal den Song 'The Exorcist' an, der sich nicht stark von den Liedern von ANATHEMA unterscheidet, aber auf jeden Fall ein großartiger Song ist: Youtube.

Quelle: CMM Redakteur: Frank Jaeger Tags: anathema monochrome daniel cavanagh the exorcist anneke van giersbergen anna phoebe