ANATHEMA: Jubiläumstour zu

Im kommenden Jahr feiert das Album "We`re Here Because We`re Here" der britischen Prog-Band ANATHEMA das 10-jährige Jubiläum. Grund genug für die Masterminds Danny und Vincent Cavanagh wieder auf Tour zu gehen. Im März macht die Band in vier Städten Deutschlands Station.



Folgende Termine sind bestätigt:

20.03.2020 Hamburg I Gruenspan

22.03.2020 Köln I Live Music Hall

23.03.2020 Stuttgart I Longhorn

24.03.2020 Berlin I Astra Kulturhaus



Der Vorverkauf für diese Shows beginnt am Freitag, den 4. Oktober exklusiv über Reservix. Ab Montag, den 7. Oktober gibt es auch Tickets bei allen anderen Vorverkaufsstellen.

