ANGBAND und die 'Nights Of Tehran'

Die Iraner ANGBAND haben ein neues Lyrik Video zum Titel 'Nights Of Tehran' veröffentlicht. Der Song ist auf dem kommenden Album "IV" enthalten, welches am 24. Juli 2020 auf CD über PURE UNDERGROUND RECORDS veröffentlicht wird. Der Vorverkauf beginnt am 10. Juli 2020. Übrigens wurde die Scheibe von keinem Geringeren als Tim Aymar (CONTOL DENIED, PHARAOH) eingesungen. YouTube.





Quelle: Pure Steel Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: angband nights of tehran tim aymar pure underground records