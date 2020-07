FROSTVORE: Details zum neuen Album

Die in Tokio ansässige Death-Metal-Band FROSTVORE wird am 28.08.2020 ihr Debütalbum "Drowned By Blood" via Testimony Records veröffentlichen. Nun wurde neben dem Artwork und der Tracklist auch ein erster Song vorgestellt. Dieser trägt den Namen 'Blackfield'. Das Album wurde von der Band selbst aufgenommen und abgemischt. Die grafische Gestaltung übernahm der japanische Künstler Kenro Imamura.



Die Tracklist liest sich so:

1. Abandoned

2. Blackfield

3. Path To Your Tomb

4. Extreme Cold Torture

5. Drowned By Blood

6. The Reaper

7. Eroded Mind

8. Lake Of Vein

9. Unholy Mountain

