STARBLIND haut uns 'One Of Us' um die Ohren

Über "The Orchard" wurde mit dem Titel 'One Of Us' eine neue Single der schwedischen Heavy Metal Band STARBLIND veröffentlicht. Das dazugehörige Album "Black Bubbling Ooze" erscheint am 31. Juli 2020 auf CD und LP über PURE STEEL RECORDS. Der Vorverkauf beginnt am 17. Juli 2020. Klickt hier und ihr gelangt zum Titel.

