ANGEL BLACK mit Vorabsingle zum Debüt

Die Metalband ANGEL BLACK aus dem US-Bundesstaat Arizona hat bei YouTube ein Video zu 'Black Heart' veröffentlicht. Das Stück ist die erste Single ihres Debütalbums "Killing Demons", das am 22. März erscheinen soll und folgende Trackliste hat:

1. Strikeforce (5:44)

2. Cyber Spy (4:40)

3. Death Mill (7:41)

4. Black Heart (4:19)

5. Killing Demons (4:56)

6. The Dream That Stood Alone (5:16)

7. Killing Me (3:43)

8. Metal Gods (JUDAS-PRIEST-Cover) (4:50)