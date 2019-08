ANGEL WITCH mit neuem Album und Gewinnspiel

Sieben Jahre nach dem Comeback-Album "As Above, So Below" (2012) kommt von der NWoBHM-Institution ANGEL WITCH nun endlich ein Nachfolger, und zwar - wie Band und Label erwartungsvoll und begeistert über die Zusammenarbeit verkünden - über Metal Blade Records. Zum Album, dessen Titel man uns noch nicht verraten hat, gibt es ein Advance Demo Tape zu gewinnen und zwar über ein Gewinnspiel bei Gleam.io:



https://gleam.io/6winV/angel-witch-new-song-giveaway?fbclid=IwAR3yt8gHaWDxrPkfseJjZHEjJDxTrJVAytHD4Iu4TFfWRqBCpQEPP6Z6HqE

