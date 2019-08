DIE TAUCHER spielen für Kinder- und Jugendhospiz Ulm

Am 29.09.2019 findet das jährliche "The Distinguished Gentleman's Ride"-Event statt, bei welchem sich Fans traditioneller Motorräder für einen guten Zweck in feinen Zwirn hüllen, sich für den "Ride" aufs Motorrad schwingen und mit allerlei Rahmenprogramm Geld für einen guten Zweck sammeln. Die Zentralveranstaltung des Ulmer Events findet mit gutem Essen & Drinks, Bull Riding, Kinderhüpfburg, Tombola, Süßigkeiten und einigem mehr beim Salon Moto - Home of the Motorcycle Culture in Neu Ulm, Im Starkfeld 50 statt.



Als besonderes Event geben sich zudem die heimischen Hardrocker, Punker, Metaller... ja, was eigentlich, klar, halt einfach DIE TAUCHER die Ehre, und zwar völlig umsonst, denn die Kultband aus dem Illertal verzichtet zu Gunsten der Kids vom Kinder- und Jugendhospiz Ulm - dieses Jahr der Empfänger der Erlöse und Spenden des Events - auf jegliche Gage. Ein unterstützenswertes Unterfangen, wie wir finden, daher soll doch unbedingt vorbei schauen, wer Zeit und Lust hat.



Genauere Infos zum Ablauf werden sicherlich in Kürze bekannt gegeben werden.

