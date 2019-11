ANNIHILATOR - neuer Song 'Psycho Ward' vom kommenden Album

Am 24.01.2019 wird über Silver Lining Music das siebzehnte Album der Kanada-Thrasher ANNIHILATOR erscheinen, das den Titel "Ballistic, Sadistic" tragen wird. Heute beim Gig in Memmingen haben Jeff Waters und seine Mannen bereits einen Song davon live dargeboten, und zwar das sehr gelungene 'Psycho Ward', das sich stilistisch ein wenig am Klassiker 'Stone Wall' orientiert und bereits hervorragende Publikumsresonanz erntete. Die Studioversion gibt es ab sofort bei YouTube zu bestaunen:

Außerdem hat Jeff für nächstes Jahr eine "Never, Neverland"-Reunion-Tour angekündigt. Wir dürfen gespannt sein, wie dies genau aussehen wird.

