KING DIAMOND - erste Hörprobe zu

"The Institute", das neue Studioalbum von KING DIAMOND, wirft seine Schatten voraus und nun gibt es endlich die erste Online-Single 'Masquerade Of Madness' vorab auf YouTube zu hören. Es handelt sich um die erste neue Studioaufnahme seit dem vor zwölf Jahren erschienenen Album "Give Me Your Soul Please" und der erste Eindruck lässt keine Zweifel daran aufkommen, dass der Karo König und seine Mannen nachlassen würden.

