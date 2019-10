Tony Martin's HEADLESS CROSS im Studio

Tony Martin, der ehemalige Frontmann von BLACK SABBATH, der mit seiner Stimme Wunderwerke wie beispielsweise "Headless Cross" und "Tyr" veredelt hat, scheint sich dieser Ära seiner Karriere nach diversen Liveaktionen auch kreativ wieder annähern zu wollen und hat sich mit seiner Touring-Band HEADLESS CROSS bereits ins RB Studio zu Birmingham begeben, um dort ein Debütalbum aufzunehmen, das im kommenden Jahr erscheinen soll. Neben Tony Martin gehören zur Band Schlagzeuger Danny Needham (VENOM), Bassist Magnus Rosén (ex-HAMMERFALL), Keyboarder Eddie George (MAGNUM) und natürlich Tony Martins langjähriger Projektpartner Dario Mollo (VOODOO HILL) an der Gitarre, mit welchem der Sänger bereits die drei "The Cage"-Alben veröffentlicht hat.

Wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis, welches das Quintett im Studio erzielen kann und hoffen natürlich auch darauf, dass Tony & Co. im Anschluss an die Veröffentlichung auf Tour kommen und auch den einen oder anderen Klassiker aus Tony Martins Zeiten mit Tony Iommi & Co. im Gepäck haben werden.