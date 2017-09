Die kanadische Legende ANVIL, die dieses Jahr ihr 40-jähriges Bandbestehen feiert, hat die Aufnahmen zum kommenden, mittlerweile 17. Studioalbum "Pounding The Pavement" im September 2017 in einem Tonstudio in Deutschland abgeschlossen. Finanziert wurde die Produktion über die Crowdfunding-Plattform PledgeMusic. Das Album wird 11 Lieder enthalten, wobei die PledgeMusic-Version zwei exklusive Bonustracks enthalten soll. Das Album wird Anfang 2018 veröffentlicht, kann aber bereits vorbestellt werden. Mittlerweile hat die Band das Artwork von "Pounding The Pavement" veröffentlicht, das links in Augenschein genommen werden kann.

Quelle: Anvil @ Facebook Redakteur: Martin Loga