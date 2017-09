BLITZKRIEG: Neue 7

Die New Wave of British Heavy Metal Veteranen werden eine auf 500 Stück limitierte Vinyl-Single veröffentlichen, die folgende beiden Lieder enthalten wird:

Side A:

Reign Of Fire

Side B:

Judge Not (exklusiv für diese Single!)

Das gute Stück wird am 8. Dezember über Mighty Music veröffentlicht werden und kann im Bandwebshop vorbestellt werden. Die Band wird nächsten Monat ins Studio gehen, um das nächste Album einzuspielen, das im Frühjahr erscheinen soll und dass danach auch betourt werden wird. Einen Eindruck des neuen Liedes 'Reign Of Fire' kann man in diesem Teaser bekommen: Youtube.

