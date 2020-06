Da auch bei ANVIL die Tour zum aktuellen Album "Legal At Last" nicht wie geplant stattfinden konnte, wird die Metalband am 4. Juli beim ersten kanadischen Heavy-Metal-Livestream in Quebec auftreten. Die Show wird bei thepointofsale.com übertragen.

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: anvil livestream legal at last