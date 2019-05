APHRODITE debütiert mit Lust und Krieg

Mir ist bei der Ankündigung fast ein wenig das Herz stehen geblieben. Als kleiner Fanboy der beiden Underground-Speeder Jo Capitalicide (ICE WAR, ex-IRON DOGS) und Tanza Díaz (DEMONA, OUTLINE) freue ich mich bereits jetzt auf den 09. Juli 2019. Denn an dem Tag werden die beiden unter dem Namen APHRODITE ein Album mit dem Titel "Lust And War" veröffentlichen. Als Lead-Gitarrist mit dabei ist außerdem Yan Turbo, der sonst bei den Punkern COLORSFADE rockt. Erscheinen wird die Scheibe als CD und Vinyl beim spanischen Label Fighter Records. Den ersten Song kann man sich bereits bei Youtube anhören.Dort sieht man auch schon das bunte Cover-Artwork.

Auch die Trackliste ist schon bekannt:

Hades in the Night Pandora's Box Unleashed Ares, God of War Lightning Crashed Penthaselia Gorgon Medusa Aphrodite, Queen of Lust Orpheus Charms the Gods of Death Thesus and the Minotaur The Odyssey Gladiators (Gladiators)