SUMMER BREEZE mit Bier-Neuigkeiten

Normalerweise kümmern wir uns ja eher um den akustischen Aspekt der Festivals, aber vom Summer Breeze 2019 sind zwei Mitteilungen eingetrudelt, die wir für erwähnenswert erachten. Da ist zum einen, dass der neue Getränkepartner die Kulmbacher Mönchshof-Brauerei sein wird, die für goldenes Nass in den Bechern sorgen wird. Desweiteren gibt es wieder die Möglichkeit, sich Bier gekühlt und palettenweise vor Ort zu reservieren. Die genauen Informationen gibt es auf der Festivalseite.

Hir noch einmal alle bislang bestätigten Bands des SBOA 2019:

ABORTED, AFTER THE BURIAL, AHAB, AIRBOURNE, ANAAL NATHRAKH, AVANTASIA, AVATAR, BEAST IN BLACK, BRAINSTORM, BULLET FOR MY VALENTINE, BURNING WITCHES, BURY TOMORROW, CASPIAN, CLAWFINGER, CODE ORANGE, CRADLE OF FILTH, CRIPPLED BLACK PHOENIX, CYPECORE, DEATH ANGEL, DECAPITATED, DEICIDE, DESERTED FEAR, DIMMU BORGIR, DORNENREICH, DOWNFALL OF GAIA, DUST BOLT, DYSCARNATE, ELUVEITIE, EMPEROR, ENDSEEKER, ENSLAVED, EQUILIBRIUM, EVERGREEN TERRACE, EVIL INVADERS, GAAHLS WYRD, GET THE SHOT, GRAND MAGUS, GUTALAX, HÄMATOM, HAMMERFALL, HARPYIE, HIGHER POWER, HYPOCRISY, INGESTED, IZEGRIM, KAMBRIUM, KING DIAMOND, KISSIN DYNAMITE, KNASTERBART, KRISIUN, KVELERTAK, LEGION OF THE DAMNED, LETTERS FROM THE COLONY, LIK, LIONHEART, LOATHE, LORD OF THE LOST, MESHUGGAH, MIDNIGHT, MR. IRISH BASTARD, MUSTASCH, NAILED TO OBSCURITY, NAPALM DEATH, NASTY, OCEANS OF SLUMBER, OF MICE & MEN, PARKWAY DRIVE, QUEENSRYCHE , RECTAL SMEGMA, RISE OF THE NORTHSTAR, ROTTING CHRIST, SKÁLMÖLD, SOILWORK, SUBWAY TO SALLY, TESTAMENT, THE CONTORTIONIST, THE DOGS, THE LAZYS, THE OCEAN, THY ART IS MURDER, TURBOBIER, TWILIGHT FORCE, UNE MISÈRE, UNEARTH, UNLEASHED, UNPROCESSED, VAN CANTO, VERSENGOLD, WINDHAND, ZEAL & ARDOR