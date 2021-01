APRIL ART unterstützt Alarmstufe Rot

Die hessische Alternative-Rockband APRIL ART unterstützt mit einem Video und ihrem Song 'Break The Silence' die Initiative Alarmstufe Rot, die sich gegenüber der Bundesregierung dafür einsetzt, die Veranstaltungswirtschaft mit all ihren bedrohten Existenzen aus Veranstaltern, Promotern, Clubs, Bookern, Bands/Künstlern, Technikfirmen, Technikern, Verleihern, Cateringfirmen, Security, Hausmeistern und Reinigungspersonal mit finanziellen Mitteln zu unterstützen, damit die Branche in der Corona-Pandemie überlebt.

Quelle: Brainstorm Music Marketing Redakteur: Erika Becker Tags: april art alarmstufe rot pandemie break the silence