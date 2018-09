ARCHITECTS: Neues Album kommt am 9. November, neues Video!

ARCHITECTS veröffentlicht das neues, mittlerweile achte, Studioalbum "Holy Hell" am 09.11.2018 via Epitaph Records. Schaut hier das neue Video 'Hereafter':

https://www.youtube.com/watch?v=WqRYBWyvbRo

Die Tracklist von "Holy Hell":

01. Death Is Not Defeat

02. Hereafter

03. Mortal After All

04. Holy Hell

05. Damnation

06. Royal Beggars

07. Modern Misery

08. Dying To Heal

09. The Seventh Circle

10. Doomsday

11. A Wasted Hymn

Quelle: Band Redakteur: Jakob Ehmke Tags: architects holy hell hereafter