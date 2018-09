Wie berichtet veröffentlicht die Death-Metal-Supergroup BLOODBATH am 26.10.2018 via Peaceville Records das neue Album "The Arrow Of Satan Is Drawn". Um die Vorfreude zu steigern, gibt es jetzt den neuen Song 'Bloodicide' auf die Ohren:

https://www.youtube.com/watch?v=xDDTGAsybMY