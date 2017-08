ARCH ENEMY: Neues Video und Tour

ARCH ENEMY haben ein neus Video zu ihrem neuen Track 'The Eagle Flies Alone' veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=mjF1rmSV1dM

Der Song befindet sich auf dem neuen Album "Will To Power" welches am 08.09.2017 via Century Media veröffentlicht wird.

Im Frühjahr 2018 kommen sie dann mit dem neuen Album im Gepäck nach Europa auf Tour. Zusammen mit WINTERSUN, TRIBULATION und JINJER kommt die Tour in folgende Städte:

12.01.2018 DE - Munich, Tonhalle

13.01.2018 DE - Stuttgart, LKA Longhorn

14.01.2018 CZ - Prague, Forum Karlin

15.01.2018 CH - Zurich, Komplex

17.01.2018 IT - Milano, Alcatraz

18.01.2018 FR - Lyon, Transbordeur

19.01.2018 ES - Barcelona, Razzmatazz

20.01.2018 ES - Madrid, La Riviera

22.01.2018 FR - Toulouse, Le Bikini

23.01.2018 FR - Paris, Bataclan

24.01.2018 BE - Antwerp, Trix

26.01.2018 DE - Oberhausen, Turbinenhalle

27.01.2018 DE - Geiselwind, Music Hall

28.01.2018 NL - Tilburg, O13

29.01.2018 DE - Hamburg, Große Freiheit

31.01.2018 SE - Malmö, KB

01.02.2018 NO - Oslo, Rockefeller

02.02.2018 SE - Stockholm, Arenan

03.02.2018 SE - Gothenburg, Trädgarn

05.02.2018 DE - Berlin, Huxleys

06.02.2018 DE - Wiesbaden, Schlachthof

07.02.2018 DE - Saarbrücken, Garage

09.02.2018 UK - Glasgow, O2 ABC*

10.02.2018 UK - Nottingham, Rock City*

11.02.2018 UK - London, Koko*

13.02.2018 UK - Manchester, O2 Ritz*

14.02.2018 UK - Bristol, O2 Academy*

* ohne JINJER