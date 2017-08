MONTROSE: Neuauflagen von

Nur kurze Zeit nach der Veröffentlichung von "10 x 10", dem ultimativ letzten Album mit dem legendären Ronnie MONTROSE an der Gitarre, wird Rhino Deluxe-Versionen der Alben "Montrose" (1973) und "Paper Money" (1974) herausbringen.

Beide Alben erscheinen am 13. Oktober und zwar jeweils als Doppel-CD mit neu gemasterten Versionen der Original-Songs sowie jeweils einer Bonus-Disc mit unveröffentlichten Demos, Studioaufnahmen und Live-Performances, aber auch in digitalen und Vinyl-Versionen.

Alle 17 Tracks der Bonus-Disc zu "Montrose" sind bisher unveröffentlicht, darunter Demos von Klassikern wie 'Rock Candy' und 'Good Rockin‘ Tonight' sowie der zuvor unveröffentlichte Song 'Shoot Us Down'. Bei den Live-Aufnahmen handelt es sich um Radio-Mitschitte aus dem April 1973 im Record Plant-Studio in Kalifornien, die über den Radiosender KSAN gesendet wurden.

Auch die Bonustracks von "Paper Money" stammen von einem Mitschnitt aus dem Record Plant-Studio im Dezember 1974, sind bislang jedoch zur Gänze unveröffentlicht geblieben.

Hier die Tracklisten und Cover:

"Montrose: Deluxe Edition"

Disc One: Original Album Remastered

1. Rock The Nation

2. Bad Motor Scooter

3. Space Station #5

4. I Don't Want It

5. Good Rockin’ Tonight

6. Rock Candy

7. One Thing On My Mind

8. Make It Last





Disc Two: Bonus Tracks

1.One Thing On My Mind – Demo

2. Shoot Us Down – Demo

3. Rock Candy – Demo

4. Good Rockin’ Tonight – Demo

5. I Don't Want It – Demo

6. Make It Last – Demo

7. Intro: Tom Donahue – Live KSAN Radio Session, 1973

8. Good Rockin’ Tonight – Live KSAN Radio Session, 1973

9. Rock Candy –Live KSAN Radio Session, 1973

10. Bad Motor Scooter –Live KSAN Radio Session, 1973

11. Shoot Us Down – Live KSAN Radio Session, 1973

12. One Thing On My Mind – Live KSAN Radio Session, 1973

13. Rock The Nation – Live KSAN Radio Session, 1973

14. Make It Last – Live KSAN Radio Session, 1973

15. You’re Out Of Time – Live KSAN Radio Session, 1973

16. Roll Over Beethoven – Live KSAN Radio Session, 1973

17. Don't Want It – Live KSAN Radio Session, 1973

"Paper Money: Deluxe Edition"

Disc One: Original Album Remastered

1. Underground

2. Connection

3. The Dreamer

4. Starliner

5. I Got The Fire

6. Spaceage Sacrifice

7. We’re Going Home

8. Paper Money

Disc Two: Bonus Tracks

1. Intro: Phil Buchanan – Live KSAN Radio Session, 1974

2. I Got The Fire – Live KSAN Radio Session, 1974

3. Rock Candy – Live KSAN Radio Session, 1974

4. Bad Motor Scooter – Live KSAN Radio Session, 1974

5. Spaceage Sacrifice – Live KSAN Radio Session, 1974

6. One And A Half – Live KSAN Radio Session, 1974

7. Roll Over Beethoven – Live KSAN Radio Session, 1974

8. Trouble – Live KSAN Radio Session, 1974

9. Space Station #5 – Live KSAN Radio Session, 1974

Quelle: Netinfect Redakteur: Walter Scheurer Tags: ronnie montrose