ARCH ENEMY zeigt, was im neuen Deluxe-LP-Box Set enthalten ist

Dazu muss ich auch gar nicht viel sagen, denn die Band zeigt einfach in einem Video, was sie den Fans ans Herz legen möchten mit dem fetten Box-Set "1996 - 2017": Youtube.

Alle Alben in dem Box Set sind remastered und werden durch ein 36-seitiges Booklet begleitet. Es sind die zehn Studioalben und eine Doppel-LP mit Bonustracks und Coverversionen. Das gute Stück wird in folgenden Versionen erscheinen (wie man im Video sehen kann):

- Black vinyl - limited to 1.500 copies

- Clear vinyl - limited to 100 copies, only available at CMDistro

- Transparent red vinyl - limited to 200 copies, only available at EMP

- Silver vinyl - limited to 100 copies, only available at Nuclear Blast

- Dark green vinyl - limited to 100 copies, only available at ST Records

- Picture vinyl - limited to 500 copies

Bestellen kann man hier.