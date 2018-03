MEMORIAM: Video zu 'Nothing Remains'

Aus den Resten von BOLT THROWER mit Verstärkung von Ex-BENEDICTION-Musikern wurde MEMORIAM geformt, und bald wird das zweite Album mit dem Titel "The Silent Vigil" am 23. März über Nuclear Blast anstehen. Aus diesem Album stammt 'Nothing Remains', zu dem es ein Video zu sehen gibt: Youtube.

Das Album wird folgende Lieder enthalten:

Soulless Parasite

Nothing Remains

From the Flames

The Silent Vigil

Bleed The Same

As Bridges Burn

The New Dark Ages

No Known Grave

Weaponised Fear