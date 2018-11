Am 14. Dezember wird Pure Steel Records "Curse Of The Artizan", den vorzüglichen ARTIZAN-Erstling aus dem Jahr 2011, erstmalig auf Vinyl veröffentlichen. Das streng auf 300 Stück limitierte schwarze Vinyl wird folgende Titel enthalten:



Seite A

1. Trade the World

2. Rise

3. The Man in Black

4. Fire

Seite B

5. Fading Story

6. Game within a Game

7. Torment

8. Curse of the Artizan



Der Vorverkauf dafür wird am 30. November starten.