Das schottische Hard Rock Trio THE AMORETTES veröffentlicht heute eine neue Single und das dazugehörige Video. Der Song "Born To Break" stammt vom gleichnamigen aktuellen Album "Born To Break", welches am 06. April 2018 über SPV/Steamhammer veröffentlicht wurde.

