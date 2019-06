AS I MAY über das neue Album

Die Modern-Metal-Band AS I MAY aus Finnland gibt die Trackliste zu ihrem neuen Album "My Own Creation" bekannt, das für den 26. Juli angekündigt wird. Außerdem gibt es ein Video zu 'Cure Is Worse Than Disease' bei YouTube.



1. End of The Beginning (0:39)

2. Pride Goes Before A Fall (3:30)

3. What A Waste of Life (3:34)

4. I See You In Me (3:30)

5. Silent (4:12)

6. Necessary Evil (3:42)

7. Cure Is Worse Than Disease (3:08)

8. Quiet Place (3:49)

9. Loud (3:54)





