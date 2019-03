BAND OF SKULLS mit neuem Material

Die britischen Rocker haben seit ihrer Gründung 2009 bereits vier Alben veröffentlicht und haben das fünfte "Love Is All You Love’" für den 12.04.2019 via So Recordings angekündigt. Das Material scheint radiotauglich, hat die Band ja auch schon Größen wie MUSE, THE BLACK KEYS, RED HOT CHILI PEPPERS oder QUEENS OF THE STONE AGE auf Touren begleitet.

