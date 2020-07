ATTAXE kredenzt den 'Metal Messiah'

Über "The Orchard" wurde mit dem Titel 'Metal Messiah' nun die erste Singleauskopplung der US-Metal Band ATTAXE veröffentlicht. Das Album "20 Years The Hard Way" erscheint offiziell am 31. Juli 2020 auf CD und LP über PURE STEEL RECORDS. Der Vorverkauf beginnt am 17. Juli 2020. Das Album wird mit einer Auflage von 250 schwarzen Exemplaren und insert auf Vinyl erscheinen. Mit einem Klick gelangt ihr hier zum Titel.

