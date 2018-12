AT THE GATES kündigt Single an

Am 11. Januar wird eine Scheibe der skandinavischen Melodic Death Metal Pioniere erscheinen, die die Lieder 'The Mirror Black' und 'Daggers Of Black Haze' enthält, allerdings in Versionen mit Rob Miller von AMEBIX und TAU CROSS am Gesang. Die Vinyl-Single wird es nur in einer Auflage von 1000 Stück geben und zwar aufgeteilt auf drei Versionen im Century Media Shop in schwarz (400), gold (100) und transparent (300) sowie 200 Stück in transparent rot, die nur von der Band direkt auf der Tour erworben werden können.

Quelle: Century Media Redakteur: Frank Jaeger Tags: at the gates the mirror black