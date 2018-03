AT THE GATES mit neuem Video

Wie bereits berichtet, erscheint "To Drink From The Night Itself" am 18.05.2018. Jetzt hat AT THE GATES auch den Titeltrack als erste Single in Form eines Videos veröffentlicht. Frontmann Tomas Lindberg sagt dazu auf der eigenen Facebook Seite, dass der Song für die Band die Attitüde des Albums gut präsentiert: Roh, hungrig und verzweifelt. Zudem sei der Song eine gute Einleitung in das Konzept des Albums.

Jetzt viel Spass mit 'To Drink From The Night Itself'.