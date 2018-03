Am 04.05.2018 bringt BURDEN OF GRIEF das neue Album "Eye Of The Storm" via Massacre Records raus. Für einen ersten Vorgeschmack haben die Jungs den Titeltrack als Lyric Video veröffentlicht. Viel Spaß!

