WE CAME AS ROMANS: Video zu 'Cold Like War'

Am 20. Oktober wird "Cold Like War" über Sharptone Records erscheinen. Zuvor gibt es bereits ein Video zum Titelsong: Youtube.

Das fünfte Studioalbum der Band aus Michigan, USA, wird folgende Songs enthalten:

1. Vultures With Clipped Wings

2. Cold Like War

3. Two Hands

4. Lost In The Moment

5. Foreign Fire

6. Wasted Age

7. Encoder

8. If There's Something To See (Feat. Eric Vanlerberghe from I PREVAIL)

9. Promise Me

10. Learning To Survive